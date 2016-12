Disney Channel 17:40 bis 18:10 Trickserie Die Garde der Löwen Folge: 15 Zu viele Termiten USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Angeblich sind die Hyänen zurück im geweihten Land und die Garde scheucht sie wild davon. Als dann aber plötzlich Termiten einfallen, wird der Garde klar, dass sie aus Versehen die Erdwölfe vertreiben haben, die den Hyänen sehr ähnlich sehen. Um den Kreislauf des Leben wiederherzustellen, müssen Kion und seine Freunde die Erdwölfe also wieder zurückbringen. Gar nicht so einfach, den die haben jetzt natürlich Angst vor der Garde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Lion Guard Regie: Howy Parkins Drehbuch: Elise Allen