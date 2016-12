Disney Channel 11:25 bis 11:50 Trickserie Die Garde der Löwen Hyänen können auch anders USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Als Kion in der Klemme sitzt, lernt er, dass nicht alle Hyänen böse sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Lion Guard Regie: Howy Parkins, Christian Larocque Drehbuch: Kevin Hopps, John Loy, Ford Riley Musik: Christopher Willis

