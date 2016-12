SAT.1 Gold 02:30 bis 03:10 Show Richterin Barbara Salesch D 2007 Merken Peter wäre in seinem Kiosk fast verbrannt, wenn seine Ehefrau Sabine ihn nicht rechtzeitig gerettet hätte. Er ist sich ganz sicher, dass nur seine Konkurrentin Cassandra als Brandstifterin in Frage kommt. Seitdem sie gegenüber von Peters Kiosk eine Espressobar eröffnet hat, liefern sich die beiden einen erbitterten Streit um die Kundschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Richterin Barbara Salesch

