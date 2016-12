SAT.1 Gold 16:55 bis 17:45 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Blutrote Lache USA 1993 2016-12-19 10:45 Merken Paula Raynor, eine Computerexpertin, wird nach einem Autounfall bewusstlos in ein Krankenhaus in New York gebracht. Da sie Jessica Fletchers Telefonnummer bei sich hat, wird Jessica gebeten, die Patientin zu identifizieren. Als Paula das Bewusstsein wieder erlangt, erzählt sie, dass sie ihren Freund John Bondy blutüberströmt in dessen Wagen gesehen hat. Nachdem Paula in ihrem Krankenzimmer bedroht wird, macht sich Jessica auf die Suche nach Johns Mörder ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Kasi Lemmons (Paula Raynor) Wolfgang Bodison (John Andrew Bondy) Nigel Gibbs (Det. Len Thomas) Ned Bellamy (Capt. Elgin Meyers) Don Calfa (Vinnie) Monte Markham (Jimmy Haynes) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Anthony Pullen Shaw Drehbuch: Robert Van Scoyk Kamera: Ron Vargas Musik: Bruce Babcock Altersempfehlung: ab 6