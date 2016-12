SAT.1 Gold 14:15 bis 15:10 Arztserie Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft Das große Verbrechen (2) USA 1995 Merken Dr. Quinn und ihre Familie leiden sehr unter dem Massaker an den Cheyenne. Neben der Trauer plagen vor allem Dr. Quinn schwere Depressionen. Die Ärztin ist apathisch und lässt niemanden an sich heran. Doch schließlich bricht sich der ganze angestaute Schmerz tränenreich Bahn, und Dr. Quinn fühlt sich wieder in der Lage, etwas zu unternehmen: Zusammen mit Dorothy will sie einen Zeitungsartikel verfassen und das Massaker aus ihrer Sicht schildern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Seymour (Dr. Quinn - Medicine Woman) Joe Lando (Byron Sully) Chad Allen (Matthew Cooper) Jessica Bowman (Colleen Cooper) Shawn Toovey (Brian Cooper) Jason Leland Adams (General Custer) Jonelle Allen (Grace) Originaltitel: Dr. Quinn, Medicine Woman Regie: James Keach Drehbuch: Kathryn Ford, Julie Kirgo Kamera: Roland "Ozzie" Smith Musik: William Olvis