ZDF neo 01:50 bis 03:40 SciFi-Film Serenity - Flucht in neue Welten USA 2005 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Jahre 2507 leben die Menschen auf mehreren Planeten in einem Sonnensystem, auf denen die alles beherrschende "Allianz" in einem blutigen Krieg die Einheit erzwungen hat. Doch eine letzte Bastion des Widerstands gibt es noch: Die rebellische Besatzung des Raumschiffs Serenity hat der dunklen Macht der Allianz den Kampf angesagt, die mit allen Mitteln versucht, ein finsteres Geheimnis zu bewahren. Fantasievoller und actionreicher Science-Fiction-Film, bei dem auch der Humor nicht zu kurz kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Captain Malcolm 'Mal' Reynolds) Gina Torres (Zoë Allene Washburne) Alan Tudyk (Wash) Morena Baccarin (Inara) Adam Baldwin (Jayne) Jewel Staite (Kaylee) Sean Maher (Dr. Simon) Originaltitel: Serenity Regie: Joss Whedon Drehbuch: Joss Whedon Kamera: Jack N. Green Musik: David Newman Altersempfehlung: ab 16

