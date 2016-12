ZDF neo 20:15 bis 22:05 Abenteuerfilm Die Mumie USA 1999 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken 1923, Ägypten: Auf der Suche nach einem sagenumwobenen Schatz erweckt die Ägyptologin Evelyn versehentlich die 3000 Jahre alte Mumie des Hohepriesters Imhotep. Als der nach und nach sämtliche Mitglieder einer anderen Expedition tötet, liegt es an Evelyn und dem Legionär Rick O'Connell die mörderische Mumie zu stoppen. - Unterhaltsamer Abenteuermix aus dem Jahr 1999. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brendan Fraser (Richard "Rick" O'Connell) Rachel Weisz (Evelyn "Evy" Carnahan) John Hannah (Jonathan "Jon" Carnahan) Arnold Vosloo (Imhotep) Kevin J. O'Connor (Beni Gabor) Oded Fehr (Ardeth Bay) Jonathan Hyde (Dr. Allen Chamberlain) Originaltitel: The Mummy Regie: Stephen Sommers Drehbuch: Stephen Sommers, Lloyd Fonvielle, Kevin Jarre Kamera: Adrian Biddle Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 12

