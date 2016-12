Herzerwärmende Fabel über die Entstehungsgeschichte des Klassikers "Peter Pan" und die Freude an der Leichtigkeit der Kindheit, herausragend besetzt mit Johnny Depp und Kate Winslet. Im London des 19. Jahrhunderts lernt der schottische Bühnenautor James M. Barrie in einem Park die attraktive Witwe Sylvia und ihre vier Kinder kennen. Schon bald freundet er sich mit Mutter und Kindern an und verbringt viel Zeit mit ihnen. Die Begegnungen mit dem Quintett beleben Barrie und inspirieren ihn zu "Peter Pan". Gleichzeitig gerät seine Ehe in die Krise. Seine Ehefrau wacht eifersüchtig über seine neuen Aktivitäten. Schließlich erkrankt Sylvia schwer. In Google-Kalender eintragen