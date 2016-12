ZDF neo 07:15 bis 08:55 Abenteuerfilm Wolfsblut 2 - Das Geheimnis des weißen Wolfes USA 1994 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine alte Indianer-Prophezeiung führt den weißen Wolf namens Wolfsblut und seinen Herrn Henry Casey zu einem Indianer-Stamm, der um sein Überleben kämpft. Denn eine Bande von Ganoven möchte die Indianer von ihrem Land vertreiben, unter dem große Goldschätze lagern. Beim Kampf gegen die Übeltäter geraten Henry und die schöne Indianerin Lily in Gefahr. Doch der weiße Wolf rettet sie und macht seinem Ruf alle Ehre. Sehenswerte Fortsetzung der Abenteuer-Saga um den ebenso mutigen wie klugen weißen Wolf, die durch ihre grandiosen Landschaftsaufnahmen besticht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bairstow (Henry Casey) Charmaine Craig (Lily Joseph) Al Harrington (Moses Joseph) Anthony Michael Ruivivar (Peter) Victoria Racimo (Katrin) Alfred Molina (Rev. Leland Drury) Paul Coeur (Adam John Hale) Originaltitel: White Fang 2: Myth of the White Wolf Regie: Ken Olin Drehbuch: David Fallon Kamera: Hiro Narita Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 6