ZDFinfo 22:30 bis 23:15 Dokumentation Dem Verbrechen auf der Spur Die Visitenkarte des Täters GB 2013 Stereo 16:9 Merken Seit mehr als 100 Jahren werden Fingerabdrücke zur Aufklärung von Verbrechen genutzt. Da jeder menschliche Abdruck einzigartig ist, sind sie im Kampf gegen das Verbrechen von großem Wert. In jeder Folge wird ein Spezialgebiet der modernen Kriminologie vorgestellt, anhand abgeschlossener, teils historischer Fälle. In der BBC-Reihe geht es um den Kampf gegen das Verbrechen mit Hilfe forensischer Methoden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Science of Crime

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 345 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 155 Min. Liebe, Lügen, Leidenschaften

Drama

Das Erste 01:20 bis 02:53

Seit 85 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 75 Min.