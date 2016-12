ZDFinfo 20:15 bis 21:00 Dokumentation History Detectives Der Mord an Jimmy Hoffa USA 2014 Stereo 16:9 Merken Es ist einer der berühmtesten Vermisstenfälle der USA. Am 30. Juli 1975 verschwindet Gewerkschaftsführer Jimmy Hoffa. Wurde er von einem Rivalen ermordet? Oder ist Hoffa einer Verschwörung zum Opfer gefallen, um Geheimnisse aus dem Kalten Krieg zu wahren? Jetzt kommen lang geheim gehaltene Akten der Regierung ans Tageslicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wes Cowan (Himself - Auctioneer and Appraiser) Tukufu Zuberi (Himself - Professor of Sociology) Originaltitel: History Detectives Regie: Bruce Barrow, Lisa Kalikow, Billy Shebar, Annie Wong

