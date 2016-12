MDR 07:35 bis 08:55 Märchenfilm Die Geschichte von der Gänseprinzessin Und ihrem treuen Pferd Falada DDR 1988 Nach dem Märchen der Brüder Grimm Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Prinzessin Aurinia begibt sich mit ihrer Ziehschwester Liesa, die sie als Dienerin begleitet, auf den Weg zum Schloss des Königs Ewald. Dessen Sohn Ivo wurde sie einst versprochen, um den Bund zweier friedlicher Königreiche zu besiegeln. Unterwegs zwingt die heimtückische Liesa die Prinzessin zum Rollentausch, denn sie will selbst Königin werden. Im Schloss angekommen, versucht Aurinias treues Pferd Falada, die falsche Braut zu entlarven. Liesa lässt Falada köpfen und den Kopf über dem finsteren Tor aufhängen. Während Aurinia als Gänsemagd mit ihrer Schar jeden Tag dort hindurchziehen muss und dem sprechenden Pferdekopf ihr Leid klagt, wird im Schloss die Hochzeit vorbereitet. Aber König und Prinz sind misstrauisch geworden angesichts der Grausamkeit der vermeintlichen Prinzessin, und Ivo verliebt sich in die freundliche Magd Aurinia. Vorlage für diesen klassischen Märchenfilm war "Die Gänsemagd" der Brüder Grimm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dana Morávková (Prinzessin Aurinia) Michaela Kuklová (Magd Liesa) Eberhard Mellies (König Ewald) Regina Beyer (Junge Königin) Peter Zimmermann (Junger König) Gerry Wolff (Soldat Siegbert) Alexander Höchst (Prinz Ivo) Originaltitel: Die Geschichte von der Gänseprinzessin und ihrem treuen Pferd Falada Regie: Konrad Petzold Drehbuch: Angelika Mihan Kamera: Hans Heinrich Musik: Zdenek John Altersempfehlung: ab 6