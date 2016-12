ZDF 14:40 bis 16:15 Filme Rosamunde Pilcher: Ruf der Vergangenheit Nach der Erzählung "Gilbert" D 2000 Nach der Erzählung "Gilbert" Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Der junge Lehrer Henry Browning soll in Bradford die Leitung des Internats übernehmen. Henry macht gleich am ersten Tag die Bekanntschaft von Charlotte Harris. Sie ist die zukünftige Schwiegertochter von Cecil Stockton, der den Park des Internats umgestaltet. Als neuer Internatsleiter darf Henry ein romantisches altes Cottage beziehen, für das er Möbel benötigt. Und so trifft er Charlotte Harris wieder. Diese betreibt in Bradford einen Einrichtungsladen. Schon bald kommen sich die beiden näher, als ihnen lieb ist. Noch lebt Charlotte in einer Beziehung mit Philip Stockton. Doch sie leidet unter dessen zunehmender Lieblosigkeit und fühlt sich sehr einsam. Als sie nach einem Streit mit Philip in der Nacht das Haus verlässt, trifft sie auf Henry. Lange Gespräche und viele Gemeinsamkeiten führen sie immer mehr zusammen. Doch Charlotte bringt nicht die Kraft auf, sich von Philip zu trennen. Die Situation ändert sich schlagartig, als Charlotte von ihrer Schwangerschaft erfährt. Nun muss sie Philip gestehen, dass der Vater des Kindes, das sie erwartet, Henry ist. Fassungslos nimmt Philip diese Nachricht auf. Enttäuschung macht sich auch bei seinem Vater Cecil breit, der Traum von einer großen Familie scheint ausgeträumt. Nur Emily Stockton weiß um die Kälte und den Egoismus ihres Sohnes. Henry sucht eine Aussprache mit Philip und stellt ihn bei einem seiner Jagdausflüge zur Rede. Dabei kommt es zu einem heftigen Streit, in dessen Folge sich ein Schuss aus Philips Gewehr löst. Henry wird schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Wie sich herausstellt, hat der Schuss beide Nieren zerstört. Henry kann nur dann weiterleben, wenn sich eine passende Spenderniere findet. Die Situation scheint aussichtslos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daniel Morgenroth (Henry Browning) Tanja Wedhorn (Charlotte Harris) André Dietrich (Philip Stockton) Günther Schramm (Cecil Stockton) Karin Dor (Emily Stockton) Robert Jarczyk (William Blueberry) Jutta Hamm (Anne Miller) Originaltitel: Rosamunde Pilcher: Ruf der Vergangenheit Regie: Rolf von Sydow Drehbuch: Christiane Sadlo Kamera: Martin Stingl Musik: Richard Blackford