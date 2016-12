ZDF 09:55 bis 11:05 Abenteuerfilm Die Legende vom Weihnachtsstern Norwegisches Märchenabenteuer N 2012 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mutig macht sich Waisenmädchen Sonja auf die Suche nach dem Weihnachtsstern, um dem verzweifelten König zu helfen. Die kleine Prinzessin Goldhaar war vor zehn Jahren am Weihnachtsabend spurlos verschwunden. Nur dann werde der König seine geliebte Tochter zurückbekommen, heißt es, wenn vor Ablauf von zehn Jahren der Weihnachtsstern gefunden werde, der damals ebenfalls verschwand. Bis an den Nordpol führt Sonjas aufregende Reise, wo sie den Weihnachtsmann um Rat fragen will. Waldwichtel Mose wird unterwegs ihr Freund und ist in der Not zur Stelle. Der raue Nordwind nimmt sie auf seinen Schwingen mit. Doch derweil schmieden finstere Gestalten ein Komplott gegen den König. Sie mogeln ihm eine falsche Prinzessin unter und stellen sich Sonja in den Weg. Die Zeit wird knapp, das Weihnachtsfest bricht an. Sonja muss es rechtzeitig ins Schloss schaffen, damit der Stern wieder leuchten kann. Mit überwältigenden Landschaften, opulenter Ausstattung und berührenden Begegnungen bezaubert Sonjas spannende "Reise zum Weihnachtsstern" - so der Titel des bekannten norwegischen Märchenspiels, auf dem der Film beruht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vilde Marie Zeiner (Sonja) Anders Baasmo Christiansen (König) Agnes Kittelsen (Hexe) Stig Werner Moe (Graf) Eilif Hellum Noraker (Mose) Kristin Zachariassen (Mutter von Mose) Andreas Cappelen (Vater von Mose) Originaltitel: Reisen til julestjernen Regie: Nils Gaup Drehbuch: Kamilla Krogsveen Kamera: Odd Reinhardt Nicolaysen Musik: Johan Halvorsen