ZDF 08:35 bis 09:00 Trickserie Bibi Blocksberg Folge: 6 Bibi im Dschungel D 1995 Stereo Untertitel Live TV Merken Bibi und ihre Freundin Moni finden auf dem Dachboden Oma Gretes uraltes Hex-Buch. Als Bibi einen Spruch daraus anwendet, landen die beiden Mädchen in einem geheimnisvollen Dschungel. Die fremde grüne Welt ist voller unheimlicher Überraschungen und Bibi will den Rückzug antreten. Leider stößt sie dabei auf ungeahnte Hindernisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bibi Blocksberg Regie: Gerhard Hahn, Royce Ramos Drehbuch: Klaus-P. Weigand, Ulli Herzog, Elfie Donnelly Musik: Heiko Rüsse, Fritz Killermann Altersempfehlung: ab 6