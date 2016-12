ZDF 05:35 bis 06:00 Dokusoap Die Mädchen-WG: Ohne Eltern in den Schnee D 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Heute wartet ein ganz besonderes Abenteuer auf Farina, Clara, Cora, Leona und Lilly. Hoch oben auf dem Berg bauen sie ihr eigenes Iglu und wollen die Nacht darin verbringen. Endlich unabhängig und erwachsen und der erste Urlaub ohne Eltern! Viele Kinder träumen von Ferien, die sie selbst bestimmen dürfen. Niemand, der einen durch langweilige Museen schleift oder der einem vorschreibt, wie lange man schlafen darf. Dafür jede Menge Spaß und Abenteuer! Aber wie fühlt sich der Traum an, wenn er Wirklichkeit wird? Die Mädchen-WG gibt wieder fünf Jugendlichen die Chance, einen Monat Urlaub ohne Eltern auszuprobieren. In der siebten Folge werden die Mädchen beim Iglubau von einem Sturm überrascht. Werden sie den Kampf gegen den Sturm gewinnen?Farina, Clara, Cora, Leona und Lilly haben die Nacht in 2500 Metern Höhe in einem Iglu verbracht. Jetzt knurren die Mägen. Aber wo finden sie hier oben etwas zu essen? Endlich unabhängig und erwachsen und der erste Urlaub ohne Eltern! Viele Kinder träumen von Ferien, die sie selbst bestimmen dürfen. Niemand, der einen durch langweilige Museen schleift oder der einem vorschreibt, wie lange man schlafen darf. Dafür jede Menge Spaß und Abenteuer! Aber wie fühlt sich der Traum an, wenn er Wirklichkeit wird? Die Mädchen-WG gibt wieder fünf Jugendlichen die Chance, einen Monat Urlaub ohne Eltern auszuprobieren. In der achten Folge der Mädchen-WG starten die Mädchen am Nachmittag ihr ganz besonderes Wellnessprogramm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Mädchen-WG Regie: Tobias Zydra Drehbuch: Tobias Zydra

