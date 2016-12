NDR 01:05 bis 02:45 Krimi Der König von St. Pauli D 1998 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Neueröffnung des "Blue Banana" verläuft anders, als Rudi erhofft hatte. Zwar ist Julias Auftritt ein Höhepunkt, doch die Polizei erhält von Zauberkünstler Dirk einen Wink und stürmt das Lokal: Die polnische Tänzerin Olga hat keine Arbeitserlaubnis. Und so verliert Rudi seine Konzession. Robert, der sich mit den Gepflogenheiten auf St. Pauli inzwischen vertraut gemacht hat, stattet Dr. Melzing vom Ordnungsamt einen Besuch ab und erhält die Konzession durch den Hinweis auf einige Formfehler einstweilen zurück. Vom Erfolg beflügelt, flirtet er mit Julia, bis "Sugar" den Junior unsanft darauf hinweist, dass er die Finger von der "Braut" seines Vaters lassen soll. Doch "Würfel-Rudi" verschließt die Augen vor seinem Glück, er ignoriert Julia, denn noch mehr als sie liebt er seine Freiheit und Ungebundenheit. Enttäuscht lässt Julia sich auf eine Affäre mit ihrem früheren Freund Christoph aus München ein. Doch das etwas andere Leben auf St. Pauli hat sie inzwischen so verändert, dass sie mit dem spießigen Ex-Geliebten nichts mehr anfangen kann. Im Auftrag des Baulöwen Schmidt-Weber bietet Anwalt Fischer Rudi unterdessen eine mehr als großzügige Kaufsumme für sein Haus. Doch das Angebot des "Grafen" ist noch verlockender: Er ködert Rudi mit dem Vorschlag, um sein Haus zu würfeln. Als leidenschaftlicher Spieler kann Rudi nicht Nein sagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heinz Hoenig ('Sugar') Hilmar Thate (Rudi Kranzow) Hans Korte (Walter Graf) Julia Stemberger (Julia Reininger) Oliver Hasenfratz (Robert Kranzow alias Dr. Kohl) Maja Maranow ('Mizzi') Florian Martens (Karl-Heinz 'Karin') Originaltitel: Der König von St. Pauli Regie: Dieter Wedel Drehbuch: Dieter Wedel Kamera: Franz Rath, Kurt Weber, Jan Betke Musik: Harold Faltermeyer, Gernot Rothenbach Altersempfehlung: ab 16

