NDR 23:35 bis 01:05 Krimi Der König von St. Pauli D 1998 Stereo Untertitel 16:9 Baulöwe Schmidt-Weber, dessen Firma als Tarnung für Geldwäsche-Operationen dient, hat über seinen Strohmann Fischer das gesamte Viertel in seinen Besitz gebracht. Nur das Kranzow-Haus fehlt noch. Daher beauftragt er den Zauberkünstler Dirk, Rudis finanziellen Rettungsversuch zu sabotieren. Denn dank seiner neuen Show scheint Rudi mit dem "Blue Banana" tatsächlich wieder auf die Beine zu kommen: Seit der alte Charmeur eine Affäre mit der neuen Sängerin hat, verliert Julia ihre Hemmungen und legt einen Auftritt hin, bei dem selbst dem abgebrühten Bodyguard Sugar die Augen aus dem Kopf fallen. "Der Flüsterer", langjähriger Buchhalter des "Grafen" und nun ebenfalls auf Schmidt-Webers Gehaltsliste, stattet also Rudi einen Besuch ab, um ihn zum Aufgeben zu zwingen. "Chinesen-Fiete", ein gefürchteter Schläger, vor dem sogar Sugar Respekt hat, demoliert das Lokal. "Der Graf" dagegen hat inzwischen herausgefunden, dass "der Flüsterer" ein doppeltes Spiel spielt, und kommt Rudi überraschend zu Hilfe. Die beiden Kiezgrößen verbünden sich, "der Flüsterer" wird in Beton gegossen. Mit Grafs Hilfe renoviert Rudi das Lokal, worauf die Show ein Bombenerfolg wird. "Der Zauberer" hat allerdings wieder seine Finger im Spiel. Schauspieler: Heinz Hoenig ('Sugar') Hilmar Thate (Rudi Kranzow) Hans Korte (Walter Graf) Julia Stemberger (Julia Reininger) Oliver Hasenfratz (Robert Kranzow) Maja Maranow ('Mizzi') Florian Martens (Karl-Heinz 'Karin') Originaltitel: Der König von St. Pauli Regie: Dieter Wedel Drehbuch: Alexander Adolph, Hans Eppendorfer, Alexander Adolph, Hans Eppendorfer, Dieter Wedel Kamera: Edward Klosinski, Jan Betke, Stefano Guidi, Ralf Leistl, Franz Rath, Gérard Vandenberg, Kurt Weber Musik: Harold Faltermeyer, Mario Schneider Altersempfehlung: ab 16