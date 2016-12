NDR 17:30 bis 18:00 Show Carlo tauscht... sich durch Himmelpforten D 2016 2016-12-18 04:10 HDTV Live TV Merken Das Tauschspiel ist wieder angesagt. Ziel ist es dabei, mit einem kleinen Startobjekt durch Tauschen ein hochwertigeres Produkt zu bekommen. Der Kanadier Kyle MacDonald tauschte sich vor einigen Jahren von der Büroklammer bis zum Eigenheim. Ein Student aus Osnabrück schaffte es ebenfalls von einer Fußballerautogrammkarte bis zu einem Cabrio. Carlo von Tiedemann hat bewiesen, dass er es kann: Im Sommer tauschte er sich von einer Tonfigur bis zu einer Campingausstattung durch und lernte dabei spannende Menschen im "Biotop" Campingplatz kennen. In dieser Sendung stellt sich der NDR Moderator einer neuen, zugleich vorweihnachtlichen Herausforderung: Er tauscht sich durch das "Christkinddorf" Himmelpforten in Niedersachsen. Tauschwillige Menschen findet Carlo von Tiedemann auf dem Weihnachtsmarkt oder er klingelt einfach an den Haustüren. Der Erste, der ihm ein Tauschobjekt gibt, wird zudem belohnt: Er bekommt das letzte Tauschobjekt geschenkt! Der Ort Himmelpforten mit seinen 5.000 Einwohnern ist als "Geburtsort des Weihnachtsmanns" bekannt. Neuerdings darf er sich sogar ganz offiziell als "Christkinddorf" bezeichnen. 1962 schrieb ein Kind einen Brief an den Weihnachtsmann, adressiert an "Himmelpforten". Der Brief landete im Postamt des Ortes und wurde von einem Postbeamten beantwortet. Nachdem die Presse davon erfuhr, gab es Jahr für Jahr eine steigende Flut von Briefen. Heute gehen beim Postamt jedes Jahr zu Weihnachten mehr als 50.000 Einsendungen aus aller Welt ein. Aber Carlo von Tiedemann geht es nicht nur ums Tauschen. Spannend sind für ihn auch die Menschen, die er kennenlernt, und ihre Geschichten. Pünktlich zum Advent schmücken die Leute ihre Häuser, holen die Lichterketten und ihr persönliches Adventsgesteck vom Dachboden. Wer würde da nicht einmal gerne hinter die Kulissen, sprich, den Leuten in die Wohnzimmer, schauen? Wie verbringen sie die Adventszeit, was sind ihre Traditionen, ihre Backrezepte, ihre Rituale? In Google-Kalender eintragen Moderation: Carlo von Tiedemann Originaltitel: Carlo tauscht... sich durch Himmelpforten Regie: Vincent Brügel/Christopher Braun