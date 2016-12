NDR 08:30 bis 09:00 Reportage Die Reportage Postschiff zum Polarlicht - Reise ins Glück D 2013 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Die Reisen der traditionellen norwegischen Postschiff-Reederei stehen im Winter 2013 unter dem Motto "Auf der Jagd nach dem Polarlicht". Auf der MS "Nordkapp" sind auch zwei Hochzeitspaare dabei: Susanne und Neil McCleod aus Niedersachsen wollen ihre Flitterwochen nachholen, Brigitte und Hans Dieter Röwer feiern an Bord ihre Diamantene Hochzeit. Am eisigen Rande Europas wollen die vier die Macht und die Schönheit der Natur erleben, die raue See und den peitschenden Wind spüren, über bizarre Küste und berauschende Lichtstimmungen staunen. Susanne und Neil haben sich einiges vorgenommen und freuen sich ganz besonders auf eine Fahrt mit dem Hundeschlitten. Sie wollen mit dem Schneemobil über einen zugefrorenen See rasen, eine Nacht im eisigen Schneehotel schlafen und Königskrabben für ein romantisches Dinner im Wald fangen. Und beide Paare hoffen natürlich, dass sie das Polarlicht sehen werden. Das wäre der krönende Abschluss ihrer ganz persönlichen "Reise ins Glück". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Reportage Regie: Wolf Lengwenus/Ralf Kaiser