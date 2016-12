MTV 14:15 bis 15:10 Dokusoap Catfish: The TV Show Lucas & viele USA Merken Das frühere Playboy-Model Jayme hat erfahren, dass ihre Internetliebe nicht nur fake ist, sondern auch noch andere Frauen belügt. Sie bittet Nev und Max, ihr bei der Suche nach dem Betrüger zu helfen und den kranken Schwindel zu beenden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Catfish: The TV Series Altersempfehlung: ab 16