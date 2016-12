Phoenix 22:30 bis 00:00 Historienfilm Der gute Göring D 2015 20 40 60 80 100 Merken Im filmischen Teil des Dokumentarspiels begegnen sich Hermann (Francis Fulton-Smith) und Albert Göring (Barnaby Metschurat) in fünf Szenen, die historisch belegt sind. Bei einem dieser Treffen, das im Jahr 1935 spielt, bittet Hermann seinen um zwei Jahre jüngeren Bruder um Hilfe für die Schauspielerin Henny Porten (Natalia Wörner), deren Mann Jude ist. Bei einer Begegnung im Dezember 1944 muss Hermann Göring seinen kleinen Bruder vor der Gestapo schützen, die ihn lange schon bespitzelt und mit dem Tode bedroht. Am 13. Mai 1945 sehen sich Hermann und Albert Göring zum letzten Mal in amerikanischer Kriegsgefangenschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Francis Fulton-Smith (Hermann Göring) Barnaby Metschurat (Albert Göring) Natalia Wörner (Henny Porten) Anna Schudt (Emmy Göring) Agnes Lindström Bolmgren (Carin Göring) Anna von Berg (Olga Göring) Raphael Keric (US-Wachposten) Originaltitel: Der gute Göring Regie: Kai Christiansen Drehbuch: Gerhard Spörl, Jörg Brückner Kamera: Jan Kerhart Musik: Eike Hosenfeld, Tim Stanzel

