TNT-Serie 02:15 bis 03:00 Actionserie Lucha Underground Grenzverkehr USA 2014 16:9 Merken Konnan bringt die besten Kämpfer Mexikos in den Lucha Underground Temple und organisiert einen Kampf zwischen Fenix, Drago und Pentagon Junior. Außerdem überbringt er Chavo eine Warnung. Während Chavo seine Handlungen erklärt, nimmt es El Mariachi Loco mit Mascarita Segrada auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charles Ashenoff (Konnan) Blue Demon Jr. (Himself) Justin Borden (Referee) Gilbert Cosme (Mil Muertes) Fenix (Himself) Luis Fernandez-Gil (Dario Cueto) Dulce María García (Sexy Star) Originaltitel: Lucha Underground Drehbuch: Christopher DeJoseph

