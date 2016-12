TNT-Serie 23:30 bis 00:20 Actionserie Lucha Underground Jagdfieber USA 2014 16:9 Merken Sexy Star kehrt zurück, um gegen Ivelisse anzutreten und schwört Rache an Chavo. Cueto konfroniert derweil Drago und organisiert einen Kampf gegen King Cuerno. Konnan warnt indes Puma, sich nicht in den Hauptkampf zwischen Mundo und Big Ryck einzumischen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charles Ashenoff (Konnan) Justin Borden (Referee) Fenix (Himself) Luis Fernandez-Gil (Dario Cueto) Dulce María García (Sexy Star) John Hennigan (Johnny Mundo) El Hijo del Fantasma (King Cuerno) Originaltitel: Lucha Underground Drehbuch: Christopher DeJoseph

