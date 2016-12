TNT-Serie 17:10 bis 17:55 Jugendserie O.C., California Am Scheideweg USA 2006 16:9 Merken Sandy und Matt arbeiten zusammen, um einen Vertrag für das neue Krankenhaus unter Dach und Fach zu bekommen, während Julie alles versucht, um die Familie wieder zusammenzuführen. Seth bekommt kalte Füße, ob er wirklich an das College seiner Träume gehen will und dafür Newport verlassen soll. Da er sich nicht entscheiden kann, nimmt er in seiner Not Kaitlins Drogen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Adam Brody (Seth Cohen) Mischa Barton (Marissa Cooper) Rachel Bilson (Summer Roberts) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Melinda Clarke (Julie Cooper) Originaltitel: The O.C. Regie: Norman Buckley Drehbuch: Josh Schwartz, John Stephens Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 6