TNT-Serie 14:05 bis 14:50 Actionserie Arrow Brandwunden USA 2012 16:9 Olivers Selbstvertrauen ist erschüttert, nachdem er von Dark Archer erwischt und verprügelt wurde. Um sich zu erholen, will er eine Auszeit nehmen und für einige Zeit nicht als Arrow auftreten. Als Laurel ihn jedoch bittet, einen verdächtigen Todesumstand genauer zu untersuchen, stimmt er natürlich zu, was ihn fast das Leben kostet. Thea versucht indes, ihre Mutter aus der Depression zu holen. Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen) Katie Cassidy (Laurel Lance) Colin Donnell (Tommy Merlyn) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen) Susanna Thompson (Moira Queen) Paul Blackthorne (Detective Quentin Lance) Originaltitel: Arrow Regie: Eagle Egilsson Drehbuch: Moira Kirland, Ben Sokolowski Kamera: Gordon Verheul, Glen Winter Musik: Blake Neely