KI.KA 20:10 bis 21:00 Jugendserie Trio - Cyber-Gold Havin ist weg / Das Geisterhaus N 2014-2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Havin ist weg: In den Berghütten rund um Skjåk häufen sich die Einbrüche. Zur selben Zeit verschwindet Havin, eine Klassenkameradin von TRIO, aus dem Asylbewerber-Heim. Nora vermutet eine Verbindung zwischen den Einbrüchen und dem Abtauchen von Havin. Zusammen mit Simon versucht sie das Mädchen zu finden, bevor sie von der Polizei gefunden wird. Lars ist niedergeschlagen, nachdem er das TRIO-Basiscamp aufgeben musste. Aber er leiht sich einen neuen Computer von Simon. Schon bald findet er heraus, dass Ramrun hinter dem mysteriösen Aktenkoffer seines Vaters her ist, denn in dem Koffer ist ein sogenannter "CX"-Geheimcomputer. Endlich kommt auch sein Chatkumpel Mitnik in Skjåk an: es ist ein Mädchen aus Deutschland! Gemeinsam wollen sie nun Ramrun auf die Spur kommen. Aber der Offizier Roger Haugen, Mitarbeiter bei der Cyber-Defense-Abteilung, macht mit Ramrun gemeinsame Sache. Er lenkt den Verdacht auf Lars Vater und lässt ihn festnehmen. Dann versucht er, an den CX zu gelangen. Für Lars und Mitnik wird es nun brenzlig, sie müssen den CX in Sicherheit bringen, bevor er Roger Haugen in die Hände fällt... Das Geisterhaus: Bei einer alten Dame spukt es im Haus. Die Frau ist zu Tode erschrocken, doch TRIO findet schnell heraus, dass der Spuk nicht echt ist: jemand versucht, die alte Dame aus ihrer Wohnung zu vertreiben. TRIO beschließt, ihr zu helfen und dem Spuk endgültig ein Ende zu bereiten. Lars und Simon verstecken den CX-Computer in Simons Scheune. Hier findet Lars heraus, dass der CX dem Hacker den Zugang zu den Cyber-Gold-Reserven verschaffen würde. Außerdem hat Ramrun den CX offenbar aufgespürt und ist auf dem Weg zur Scheune. Sie verstecken den Computer in einem alten Sofa. Doch als sie wieder in die Scheune zurück kommen, ist das Sofa verschwunden! Es ist auf dem Weg zu einer Müllpresse auf dem Recycling Hof... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Naomi Hasselberg Thorsrud (Nora) Oskar Lindquist (Simon) Bjornar Lysfoss Hagesveen (Lars) Reidar Sorensen (Besten) André Eriksen (Tom) Per Tofte (Eirik) Sara Yttre (Charlotte) Originaltitel: TRIO: Odins Gull Regie: Margret Bergheim Drehbuch: Morten Hovland, Trond Morten Venaasen Musik: Sindre Hotvedt, Stein Berge Svendsen Altersempfehlung: ab 6