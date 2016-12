Niederlande 1 20:25 bis 21:55 Sonstiges Jochem Myjer: Even Geduld Aub! NL 2003 HDTV Merken Jochem Myjers vijfde show Even Geduld Aub! wordt na vier uitverkochte theaterseizoenen door VARA uitgezonden. Halverwege de try-outs in 2011 werd er bij Jochem een tumor in zijn ruggenmerg ontdekt. De bij jong en oud geliefde komiek onderging een zware operatie en bestormde na een jaar opnieuw het podium. Met een spectaculair toneelbeeld en lovende recensies is Even Geduld Aub! een must-see voor alle fans. De voorstelling werd opgenomen in Koninklijk Theater Carré op 25 en 26 april 2015. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Jochem Myjer: Even Geduld Aub!

