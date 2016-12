Niederlande 1 14:05 bis 14:55 Sonstiges Het Boerenleven Buffelen NL 2016 HDTV Merken Boer Arjan heeft zijn kantoorbaan opgezegd om fulltime waterbuffelboer te worden. Zijn 39 waterbuffels staan op de oude boerderij van zijn vader in Brabant. Zijn doel: zelf buffelyoghurt en -ijs maken en die ook zelf verkopen. Maar waterbuffels zijn geen "gewone" koeien en Arjan is ook geen "gewone" boer. Erben Wennemars kijkt mee hoe Arjan op geheel eigen wijze invulling geeft aan Het Boerenleven. In Google-Kalender eintragen Moderation: Erben Wennemars Originaltitel: Het Boerenleven