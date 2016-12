Niederlande 1 11:25 bis 12:20 Sonstiges Schuldig Feest NL 2016 HDTV Merken Ditte voelt zich weer de grande dame van weleer als ze tijdens een feestmaal met vriendinnen vertelt over haar oude jetset-leven op Ibiza. Maar de realiteit dringt zich al weer op: het UWV wil een herkeuring en ze moet meer gaan werken, ondanks haar chronische pijn. En Carmelita zwicht voor de druk om onder bewind te gaan, maar niet zonder slag of stoot. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Schuldig Regie: Ester Gould, Sarah Sylbing

