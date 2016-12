ARD alpha 02:30 bis 03:00 Magazin Faszination Wissen Tütensuppe statt Tafelspitz - Wie gut sind Fertiggerichte wirklich? D 2014 16:9 Live TV Merken Fertiggerichte sind beliebt wie nie zuvor. Rund 20 Prozent aller Deutschen leben sogar fast ausschließlich von so genanntem "Convenience-Food", übersetzt "bequemes Essen". Das reicht von Klassikern wie Tütensuppe oder Tiefkühlpizza bis hin zu Hamburgern aus der Dose, Rührei aus dem Tetrapak oder Pfannkuchen aus der Plastikflasche. Fertigprodukte sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Wer hat schon noch Zeit, jeden Tag zweimal ausgiebig zu kochen? Viele Ernährungsexperten kritisieren "Convenience-Food". Das sei ungesund und mache dick. Sogar dumm soll es machen, glaubt man einer Studie. "Faszination Wissen" bittet zu Tisch: Einen ganz normalen Verbraucher, einen Starkoch und unabhängige Wissenschaftler. Was ist wirklich dran an diesen Lebensmittel? Stimmen die Klischees? Sind Fertiggerichte wirklich immer billiger und schneller zuzubereiten als klassisch Gekochtes? Und gibt es gute und schlechte Fertigprodukte? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gunnar Mergner Originaltitel: Faszination Wissen

