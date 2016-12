3sat 23:30 bis 00:20 Dokumentation Der Mann, der Udo Jürgens ist D 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Udo Jürgens (1934 - 2014), der größte deutschsprachige Chansonnier der Gegenwart, hat mit seinen Konzerten die ganze Welt bereist. Am 30. September 2014 feierte er seinen 80. Geburtstag. Aus diesem Anlass entstand das Porträt "Der Mann, der Udo Jürgens ist". Es fragt: Wer war dieser Mann, den Frauen anhimmelten und Männer wegen seiner Lässigkeit beneideten? Wie blickt Jürgens selbst auf ein Leben zurück, das ihn zum reichen Mann gemacht hat, das ihm unvergessliche Momente auf der Konzertbühne geschenkt hat? Die Filmemacher trafen den Chansonnier zu intensiven Gesprächen und erfuhren von ihm: "Ich kann ohne Applaus leben, aber nicht, wenn ich auf der Bühne stehe." Über den hohen Preis des Erfolges sagt Udo Jürgens: "In den Stunden nach einem Konzert öffnet sich die Tür zur Einsamkeit". Nach über 60 Jahren auf der Bühne sagte er über seine Zukunftspläne: "Wenn du ein Abschiedslied, ein richtig gutes, machst, dann muss man den Tod durchhören, durch das Lied. Und darüber kann ich jetzt nicht singen in diesem Moment". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Mann, der Udo Jürgens ist

Jetzt im TV Darts Live

Sport

Sport1 20:00 bis 00:00

Seit 224 Min. Das Supertalent

Show

RTL 20:15 bis 00:00

Seit 209 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 164 Min. Orcs

Actionfilm

Tele 5 22:01 bis 23:48

Seit 103 Min.