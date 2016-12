3sat 22:30 bis 23:00 Dokumentation Mythos Beethoven Der Unternehmer D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Als Beethovens Testament geöffnet wird, stellt sich heraus, dass der Mann, der zeitlebens über Geldnöte klagte, zu den reichsten Einwohnern Wiens gehört. Der Reichtum kommt nicht von ungefähr. Denn Beethoven ist ein gewiefter Unternehmer. Seine Sonate in G-Dur verspricht er gleich mehreren Verlegern. Und obwohl er immer eine feste Anstellung als Kapellmeister anstrebt, wird er zum ersten finanziell erfolgreichen freischaffenden Künstler. Dabei wusste Beethoven genau, was er tat. An einen Schüler schreibt er: "Da haben Sie eine Sonate, die den Pianisten zu schaffen machen wird". Er ist der berühmteste Komponist der Welt. Die fünfte Sinfonie und die Mondscheinsonate sind fast jedem bekannt. Aber was wissen wir wirklich über Ludwig van Beethoven und sein Leben? Die Reihe erforscht sechs Geheimnisse um den Wiener Klassiker, der eigentlich Rheinländer war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mythos Beethoven

