3sat 20:15 bis 22:30 Oper Lucrezia Borgia D 2009 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Mit "Lucrezia Borgia" setzten Christof Loy und Edita Gruberova ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Der Titelrolle geben sie das Profil einer Frau auf der Suche nach ihrer eigenen Identität. Lucrezia Borgia, die Giftmischerin, Ehebrecherin und Mörderin, erfüllt einerseits die männliche Sicht auf sie, doch versucht sie ebenso leidenschaftlich, eine andere zu werden. Christof Loy richtet seinen Blick auf das Individuum, auf die versteckten Beweggründe und emotionalen Energien der einzelnen Menschen. So macht er ihre geheimen Gefühle, Ängste und Sehnsüchte sichtbar und schafft ein psychologisch dichtes Spannungsfeld um die Figuren. Am Pult steht einer der gefragtesten Dirigenten der internationalen Opern- und Konzertszene: Bertrand de Billy. Die Handlung: Lucrezia Borgias Sohn Gennaro, unwissend, dass sie seine Mutter ist, verliebt sich beim ersten Anblick in sie. Im Kreise seiner jungen Freunde wird er mit der wahren Identität von Lucrezia konfrontiert. Ein auswegloser Konflikt entsteht, in dessen Verlauf Don Alfonso, Lucrezias Mann, ihn als vermeintlichen Rivalen aus dem Weg schaffen will. Doch Lucrezia rettet Gennaro, ohne sich zu offenbaren. Aus Rache vergiftet sie alle beteiligten Männer. Zu spät bemerkt sie dabei die Anwesenheit ihres Sohnes. Gennaro stirbt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Franco Vassallo (Don Alfonso) Edita Gruberová (Donna Lucrezia Borgia) Pavol Breslik (Gennaro) Alice Coote (Maffio Orsini) Christian Rieger (Don Aposto Gazella) Bruno Ribeiro (Jeppo Liverotto) Christopher Magiera (Ascanio Petrucci) Originaltitel: Lucrezia Borgia Drehbuch: Felice Romani, Victor Hugo Musik: Gaetano Donizetti

