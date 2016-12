3sat 11:05 bis 12:45 Familienfilm Die kleine Lady D, A 2012 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Emily Ernest ist ein aufgewecktes Mädchen im New York des späten 19. Jahrhunderts, wo sie mit ihrer jung verwitweten Mutter in ärmlichen Verhältnissen lebt. Das soll sich bald ändern. Denn wie sich herausstellt, ist Emily die einzige verbliebene Erbin der Gräfin von Liebenfels. Ihrem Sohn konnte die Gräfin nie verzeihen, dass er nicht standesgemäß geheiratet hat. Doch nun, da sie älter wird, holt die Gräfin ihre Enkelin nach Österreich. Auf dem Schloss soll Emily, getrennt von ihrer Mutter, zur würdigen Aristokratin erzogen werden. Das Mädchen trifft in der ihm fremden Welt auf eine tief verhärmte, in ihren Konventionen erstarrte Frau. Von der strengen Fassade lässt sich die selbstbewusste kleine New Yorkerin aber nicht abschrecken. Mit ihrer aufgeweckten und lebhaften Art bringt Emily neues Leben in die alten Gemäuer und selbst die resolute Gräfin kann sich dem offenherzigen Charme der kleinen Lady bald nicht mehr entziehen. Da taucht eines Tages eine Betrügerin auf und behauptet, ihr Sohn sei der rechtmäßige Erbe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Hörbiger (Gräfin von Liebenfels zu Arlingen) Veronica Ferres (Frau Hobbs) Stefania Rocca (Malvina Farelli) Philippa Schöne (Emily) Christiane Filangieri (Lucille Ernest) Xaver Hutter (Herr von Havenegg) Fritz Hammel (Johann Kandl) Originaltitel: Die kleine lady Regie: Gernot Roll Drehbuch: Lavina Dawson, Tanya Fenmore, Chris Boyle Kamera: Gernot Roll Musik: Lothar Scherpe

