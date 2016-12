3sat 09:45 bis 11:05 Komödie Ungeküsst soll man nicht schlafen gehen A 1936 SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken "Ungeküsst soll man nicht schlafen gehen" ist eine deutsch-österreichische Komödie mit Liane Haid, Heinz Rühmann, Hans Moser, Theo Lingen, Annie Rosar, Susi Lanner und anderen. Auf einem Wohltätigkeitsball wird ein Kuss der weltberühmten Schauspielerin Edda Vivian versteigert. Der Schallplattenfabrikant Wiesinger bekommt den Zuschlag. Da plötzlich seine Ehefrau auftaucht, überlässt er dem schüchternen Studenten Franz Angerer den Preis. Dieser will aber von dem Kuss nichts wissen, hat er sich doch in Wiesingers hübsche Tochter Dore verliebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heinz Rühmann (Franz Angerer) Liane Haid (Edda Vivian) Iván Petrovich (Prinz Carlo Alba) Theo Lingen (Toni Miller) Hans Moser (Direktor Wiesinger) Annie Rosar (Frau Wiesinger) Susi Lanner (Dore Wiesinger) Originaltitel: Wer zuletzt küsst... Regie: E. W. Emo Drehbuch: Fritz Koselka Kamera: Harry Stradling Musik: Robert Stolz Altersempfehlung: ab 6