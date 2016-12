RTL Passion 05:35 bis 06:00 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 Merken Tom verbietet sich weiterhin seine Gefühle für Annette. Die ahnungslose Annette sucht jedoch seine Nähe, wodurch Tom unter Druck gerät. Als er sich dazu entschließt, sie spontan zu küssen, steht plötzlich unerwarteter Besuch vor der Tür. Ben lässt sich durch Isabelles ehrliche Verzweiflung dazu erweichen, bei ihr zu bleiben. Während Isabelle erleichtert ist, ist auch Ben zuversichtlich, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. Doch bei einem gemeinsamen Abendessen merken Ben und Isabelle, dass sie sich eigentlich nicht mehr viel zu sagen haben. Deniz befürchtet, dass Richard ihn für die Veröffentlichung des Verlobungsartikels verantwortlich macht. Tatsächlich ist Richard von Deniz' Unschuld in dieser Angelegenheit nicht gerade überzeugt. Um Engagement zu zeigen und Richards Vertrauen zu gewinnen, bietet Deniz Richard daher seine Hilfe an, obwohl er eigentlich mit Roman verabredet ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Matthias Paul Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser

