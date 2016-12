Niederlande 2 20:20 bis 22:00 Sonstiges Het Groot Dictee der Nederlandse Taal NL, B 2016 HDTV Merken Presentatrice en dj Eva Cleven, schrijver en journalist Alexander Münninghoff, Tweede Kamerlid Sadet Karabulut (SP), striptekenaar Jean-Marc van Tol, volleybalster Debby Stam en columnist en journalist Sheila Sitalsing behoren dit jaar tot de Nederlandse prominente deelnemers van Het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Het wordt weer een strijd tussen Nederland en België, waarbij in de finale de beste speller van de Volkskrant een team vormt met de beste prominente Nederlander en de beste speller van De Morgen vormt een team met de beste Vlaamse prominent. In de finale worden er weer tien moeilijke woorden gespeld en het team dat de minste fouten maakt, is de winnaar van Het Groot Dictee der Nederlandse Taal 2016. De dicteetekst wordt dit jaar geschreven door de Nederlandse auteur A.F.Th. van der Heijden. De jury bestaat uit voorzitter Annemarie Jorritsma, Ludo Permentier en de schrijver van het dictee, A.F.Th. van der Heijden. In Google-Kalender eintragen Moderation: Philip Freriks, Freek Braeckman Originaltitel: Het groot dictee der Nederlandse taal

