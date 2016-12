Niederlande 2 17:05 bis 18:00 Sonstiges BinnensteBuiten NL 2016 HDTV Merken Met: Rudolph en Karl kopen in 2004 een leeg stuk grond in één van de Negen Straatjes in hartje Amsterdam. Daar bouwen ze hun droomhuis. Voor het bijzondere dak worden zelfs ambachtslieden uit Parijs gehaald. * Chef-kok Ramon Brugman bereidt gestoofde hertensukade met hete bliksem. Hete bliksem is een Oudnederlands gerecht met aardappel, zure en zoete appelen en uien. * Slechts eens in de paar jaar zie je ze: pestvogels. Ze bewonen oorspronkelijk de taiga in Noord-Rusland en bosrijke gebieden van Scandinavië. Maar als ze daar te weinig bessen vinden, komen ze naar Nederland; en dit is zo'n jaar! Onze vogelaar Camilla zoekt uit waarom deze schattige vogel met opvallende kuif een pestvogel heet. * Culinair expert Alain Caron is met visdeskundige Nico Waasdorp op de visafslag van IJmuiden. Tijdens het vissen komt er bijvangst (of scharrelvis zoals Nico het noemt) mee en ook daar weet Alain wat lekkers mee te bereiden. Met de aankoop van het Gelderse kasteel Vorden is voor Karin de Rouw een meisjesdroom uitgekomen. Deze kasteelvrouwe bewoont samen met haar partner Jos Hoenen het kasteel dat in de 13e eeuw is gebouwd, maar waarvan de huidige vorm dateert uit de 16e eeuw. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Binnenstebuiten