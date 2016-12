kabel eins 05:25 bis 06:05 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Querschläger USA 2005 Merken Die Stadt Philadelphia startet einen kreativen Versuch, um die Anzahl der in Privatbesitz befindlichen Waffen zu verringern: Für jede abgelieferte Waffe gibt es ein Paar Markenturnschuhe. Die Polizei wird aufmerksam, als eine der abgegebenen Waffen diejenige ist, mit der 1987 ein kleines Mädchen erschossen wurde. Nun müssen in einer groß angelegten Untersuchung nach und nach alle Vorbesitzer der Waffe ermittelt werden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Nicki Aycox (Christina Rush) Sydney Castillo (Onlooker #1) Originaltitel: Cold Case Regie: Tim Hunter Drehbuch: Tyler Bensinger Kamera: Cort Fey Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 6

