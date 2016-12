TNT Comedy 02:30 bis 02:50 Comedyserie Search Party Das rätselhafte Verschwinden von Chantal Witherbottom USA 2016 16:9 Merken Die New Yorkerin Dory ist Mitte zwanzig und hat in ihrem Leben bislang wenig erreicht. Sie arbeitet als Assistentin und ist in ein einer langweiligen Beziehung mit dem selbstgefälligen Drew gefangen. Als sie eines Tages erfährt, dass Chantal, eine flüchtige Bekannte aus dem College, verschwunden ist, macht sie es sich zur Aufgabe, die junge Frau zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alia Shawkat (Dory) John Reynolds (Drew) John Early (Elloitt) Meredith Hagner (Portia) Brandon Micheal Hall (Julian) Jeffery Self (Marc) Dante Briggins (Fundraiser Attendee) Originaltitel: Search Party Regie: Sarah-Violet Bliss, Charles Rogers, Michael Showalter Drehbuch: Sarah-Violet Bliss, Charles Rogers Kamera: Jonathan Furmanski Musik: Brian H. Kim

