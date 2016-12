TNT Comedy 05:20 bis 06:00 Serien Girlfriends' Guide To Divorce Regel Nr. 3: Steh' nicht in der Tür rum USA 2014 16:9 Merken Abbys Artikel für die Huffington Post schlägt ein wie eine Bombe: Während die Bestsellerautorin eine Stelle als leitende Redakteurin angeboten bekommt, sorgt der Text allerdings auch für allerhand Aufregung unter den Müttern der Schule. Phoebe hilft Marco bei seinem Projekt und Delia stößt auf eine schockierende Nachricht, als sie Jos Finanzen durchsieht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Edelstein (Abby McCarthy) Beau Garrett (Phoebe) Alanna Ubach (Jo) Necar Zadegan (Delia) Paul Adelstein (Jake) Warren Christie (Will) Matthew Glave (Gordon Beech) Originaltitel: Girlfriend's Guide to Divorce Regie: Silver Tree Drehbuch: Elizabeth Kruger, Craig Shapiro Kamera: Scott Williams Musik: Robert Duncan, Layla Minoui

