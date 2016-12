SAT.1 Emotions 04:55 bis 05:45 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 52 D 2011 16:9 HDTV Merken Marie bittet Markus um mehr Zeit, denn sie muss sich erst einmal über ihre eigenen Gefühle klarwerden. Doch er vermutet dahinter nur eine Ausrede ... Oberschwester Ursula will herausfinden, wer ihre Kräuterwiese zerstört hat, und bittet Lucas um Hilfe. Die Tochter von Polizist Berger wird mit Symptomen einer schweren Grippe in die Seeklinik eingeliefert. Bei den Untersuchungen zeigt sich allerdings, dass das junge Mädchen an einer lebensbedrohlichen Lebererkrankung leidet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, Johanna Jackie Baier, Tillmann Schillinger Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Marc Sill, Philipp Geigel Musik: Curt Cress

