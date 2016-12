Animal Planet 02:15 bis 03:05 Dokumentation Außer Kontrolle Angriff eines Bullen USA 2008 Merken Zeb Lanham gilt beim Rodeo als hoffnungsvolles Nachwuchstalent. In Calgary trifft der 23-Jährige auf einen ebenbürtigen Gegner: den Bullen "Wranglers Rock Star". Der 700 Kilo schwere Koloss gilt als sehr temperamentvoll und ist extrem schwierig zu reiten. Kein Wunder, dass die Arena komplett ausverkauft ist. Mindestens acht Sekunden lang muss sich Zeb auf dem Rücken des Bullen halten, sonst wird sein Ritt nicht gewertet. Doch dieses Mal liegt er schon nach vier Sekunden im Staub. Und dann wird es richtig heftig: "Wranglers Rock Star" stürmt mit spitzen Hörnern wutentbrannt auf den Cowboy zu und schleudert ihn wie eine Stoffpuppe sechs Meter hoch in die Luft. Das Leben von Zeb Lanham hängt plötzlich am seidenen Faden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Keith Marrington (Himself - Calgary Stampede) Zeb Lanham (Himself - Bull Rider) Bob Tallman (Himself - Rodeo Announcer) Bill Collins (Himself - Polar Bear Rescuer) Amos Morris (Himself - Polar Bear Expert) Brian Wilkins (Himself - Polar Bear Rescuer) Dave Marcel (Himself - Shark Diver) Originaltitel: Untamed and Uncut Regie: Steve Klayman Drehbuch: Maria Solis, Cindy Vandor, Paulina Williams

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 348 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:05 bis 05:00

Seit 163 Min. Das Supertalent

Show

RTL 01:00 bis 03:50

Seit 108 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 78 Min.