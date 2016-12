Spiegel Geschichte 23:10 bis 00:00 Dokumentation Verbrechen unterm Mikroskop GB 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Die sorgfältige Spurensicherung am Tatort gibt oft die entscheidenden Hinweise zur Ergreifung des Täters. Blut, Haare und Fasern verraten viel über Tathergang und Täter und sind oft der Schlüssel zum Erfolg der Ermittlungen. Die Ärztin Gabriel Weston führt durch vier historische Fälle, die die Entwicklung der Forensik entscheidend voran gebracht haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Blood, Bullets & Bodies - The Science Of Forensics

