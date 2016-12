Spiegel Geschichte 22:15 bis 23:10 Dokumentation Verbrechen unterm Mikroskop GB 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Bei jedem Mord gibt es eine Leiche, die oft das wichtigste Beweisstück darstellt. Aber nicht immer ist die Leiche vollständig vorhanden. Die Ärztin Gabriel Weston zeigt, wie die Forensiker selbst aus verbrannten oder gar in Säure aufgelösten Körpern die Identität der Opfer rekonstruieren konnten - lange bevor es die DNA-Analyse gab. Dabei schreckt sie auch vor sehr persönlichen Experimenten nicht zurück. Sie lässt aus ihrem Speichel ihre Gesichtszüge rekonstruieren und aus Haarproben ihre letzten Aufenthaltsorte ermitteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Blood, Bullets & Bodies - The Science Of Forensics

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 348 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 158 Min. Liebe, Lügen, Leidenschaften

Drama

Das Erste 01:20 bis 02:53

Seit 88 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 78 Min.