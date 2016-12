Sky Krimi 23:25 bis 00:30 Krimi Kommissarin Lund DK 2009 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bei der Ankunft in Kopenhagen erfahren Strange und Lund, dass der Soldat Said Bilal Rabens Frau Louise als Geisel genommen hat. Oberst Jarnvik und Raben spüren ihn in einer alten Militäranlage auf. Er lässt Louise laufen, sprengt sich selber aber in die Luft. Für Brix ist der Fall damit geklärt, nicht jedoch für Sarah Lund. Und auch nicht für Justizminister Thomas Buch. Er hegt den Verdacht, dass sein Mitarbeiter Carsten Plough hinter all den Indiskretionen aus seinem Büro steckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sofie Gråbøl (Sarah Lund) Nicolas Bro (Thomas Buch) Charlotte Guldberg (Karina Munk Jrrgensen) Preben Kristensen (Carsten Plough) Ken Vedsegaard (Jens Peter Raben) Morten Suurballe (Lennart Brix) Stine Prætorius (Louise Raben) Originaltitel: Forbrydelsen Regie: Kristoffer Nyholm Drehbuch: Søren Sveistrup, Torleif Hoppe Kamera: Rasmus Arrildt Musik: Frans Bak Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 347 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 157 Min. Liebe, Lügen, Leidenschaften

Drama

Das Erste 01:20 bis 02:53

Seit 87 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 77 Min.