Sky Krimi 16:45 bis 17:50 Krimi Kommissarin Lund DK 2009 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Lund und Strange reisen nach Afghanistan, um den Militärarzt Frederik Holst zu verhören. Er zählt zu den Verdächtigen, weil er Raben und seine Einheit für schuldig am Tod seines Bruders hält. Die Ermittler finden auf den ersten Blick keinen Beweis für sein Verschulden. Lund bleibt hartnäckig und ermittelt auf eigene Verantwortung weiter. Währenddessen ergeben die Ermittlungen in Dänemark eine neue heiße Spur: Das Handy, mit dem die Bombe gezündet wurde, die den Ex-Soldaten Grüner tötete, kann geortet werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sofie Gråbøl (Sarah Lund) Nicolas Bro (Thomas Buch) Charlotte Guldberg (Karina Munk Jørgensen) Preben Kristensen (Carsten Plough) Ken Vedsegaard (Jens Peter Raben) Morten Suurballe (Lennart Brix) Mads Wille (Frederik Holst) Originaltitel: Forbrydelsen Regie: Kristoffer Nyholm Drehbuch: Søren Sveistrup, Torleif Hoppe Kamera: Rasmus Arrildt Musik: Frans Bak Altersempfehlung: ab 12