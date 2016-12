Sky Krimi 14:15 bis 15:05 Krimiserie SOKO Köln Folge: 223 Tod am Telefon D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Martin Grams, der Chef eines Callcenters, wird von seinen Mitarbeitern tot im Büro aufgefunden - erschlagen mit einer Statue. Die Liste der Verdächtigen ist lang. Im Laufe der Ermittlungen decken die Kommissare auf, dass in dem Callcenter nicht nur Telefonmarketing betrieben wurde. In Nebenräumen wurden offenbar vor allem alte Leute per Telefon um ihre Ersparnisse gebracht. Wurde Grams von jemandem für seine Betrugsmasche zur Rechenschaft gezogen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sissy Höfferer (Karin Reuter) Pierre Besson (Matti Wagner) Lukas Piloty (Jonas Fischer) Kerstin Landsmann (Vanessa Haas) Siri Nase (Hanna Bergmann) Thomas Clemens (Dr. Philip Kraft) Sandra Borgmann (Inka Schrot) Originaltitel: SOKO Köln Regie: Lars-Gunnar Lotz Drehbuch: Lorenz Stassen Kamera: Eva-Katharina Bühler Musik: Oliver Lutz