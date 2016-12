Sky Action 04:25 bis 05:55 Actionfilm The One USA 2001 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Martial-Arts-Star Jet Li im Kampf gegen sich selbst: In Paralleluniversen existieren 123 Doppelgänger desselben Menschen. Verbrecher Yulaw (Li) gewinnt umso mehr Macht, desto mehr seiner Replikanten er tötet. Bis nur noch L.A.-Sheriff Gabriel (Li) übrig ist. Doch der will das Feld nicht kampflos räumen. - Klasse Sci-Fi-Action mit Hongkongs Action-"Hero" Jet Li und Jason Statham in einer Nebenrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jet Li (Gabe Law / Gabriel Yulaw / Lawless) Jason Statham (MVA-Agent Evan Funsch) Carla Gugino (T.K. Law / Massie Walsh) Delroy Lindo (MVA-Agent Harry Roedecker / Tankwart) James Morrison (LAPD Officer Bobby Aldrich) Dylan Bruno (Yates) Richard Steinmetz (D'Antoni) Originaltitel: The One Regie: James Wong Drehbuch: James Wong, Glen Morgan Kamera: Robert McLachlan Musik: Trevor Rabin Altersempfehlung: ab 16